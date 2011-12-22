Цена нефти продолжила рост

На мировых торгах в четверг, 22 декабря, цены на нефть повышаются на фоне позитивных данных Минэнерго США по изменению объемов запасов "черного золота".

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,18 доллара, или на 0,18% - до 98,85 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 107,73 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 16 декабря, снизились на 10,5 миллиона баррелей, или на 3,27% - до 323,5 миллиона баррелей, что превысило прогнозы экспертов, передает Bloomberg.