Бойко: Украина намерена в 2012 году сократить потребление газа на 15-18%

Украина намерена в 2012 году сократить потребление природного газа на 15-18%, или на 8-10 млрд. куб. м, по сравнению с 2011 годом, до 44-46 млрд. куб. м.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью правительственной газете «Урядовый курьер».

«В ближайшие пять лет Украина планирует значительно сократить закупку импортного газа за счет роста собственной добычи, внедрения эффективных технологий энергосбережения и замены дорогого импортного газа отечественным углем», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «если еще недавно потребление Украиной «голубого топлива» было на уровне 64 млрд. куб. м, то в этом году оно упало до 54 млрд. В следующем году планируем уменьшить объемы потребления еще на 8-10 млрд. куб. м».

Напомним, Украина добывает около 20 млрд. куб. м газа в год, а также, согласно 10-летнему контракту с Россией, обязана ежегодно выкупать у российского «Газпрома» не менее 33 млрд. куб. м. В случае невыполнения этого условия Украина будет выплачивать «Газпрому» штраф.

Отказ от минимального объема закупок или его уменьшение является одним из предметов переговоров, которые Украина ведет с Россией, надеясь в итоге добиться снижения цены на топливо.