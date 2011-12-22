При неуплате за газ снабжающая организация имеет право ограничить его потребление - закон

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно использования технологического минимума природного газа» (№ 9374).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что технологический минимум потребления природного газа - минимальный уровень использования природного газа объектом в сфере теплоснабжения, что обеспечивает номинальное функционирование предприятия и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и определяется по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что, в случае неуплаты или внесения не в полном объеме платы за использованный газ и услуги по его транспортировке, газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление газа субъектами ведения хозяйства в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.