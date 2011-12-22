«Черноморнефтегаз» пробурит 50-60 скважин на Субботинском месторождении

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) планирует до 2015 года пробурить 50-60 скважин на Субботинском нефтяном месторождении на шельфе Черного моря.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью правительственной газете «Урядовый курьер».

«В 2012 году после геологического изучения начнется освоение нефтяного месторождения Субботина. До 2015 года в планах бурение 50-60 скважин, строительство нескольких добывающих платформ и нефтепровод», – сказал он.

Напомним, геологическое изучение площади Субботина, находящейся в 30 км южнее береговой линии Керченского полуострова, было положено в 2006 году бурением параметрической скважины глубиной 4300 метров. Она стала первым и самым глубоким морским геологоразведочным объектом в Украине.

Прогнозные геологические ресурсы мелководного Прикерченского шельфа оцениваются в 395 млн. тонн условного топлива. Пробуренные на структуре Субботина поисковые скважины подтвердили наличие здесь промышленных запасов нефти.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».