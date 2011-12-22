Беларусь с вводом в эксплуатацию АЭС может отказаться от импорта электроэнергии - эксперт

Минск. Со строительством АЭС Беларусь может отказаться от импорта электроэнергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции заявил заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических наук НАНБ академик Александр МИХАЛЕВИЧ.

«Создание АЭС – импортозамещающий проект, несмотря на то, что проект и топливо – российские. Первое импортозамещение, которое будет реальным и весьма весомым после пуска АЭС, - это то, что мы наверняка перестанем покупать электроэнергию», - сказал А. МИХАЛЕВИЧ.

Он отметил, что в Беларуси избыток мощностей, но даже в самый морозный день, в пик нагрузок, их используется чуть более 60%.

«При этом с середины 1990-х годов 10-30% электроэнергии ежегодно импортируется. Это происходит из-за того, что почти половина белорусских электростанций – это старые конденсационные электростанции, построенные в 1960-70-е годы. Оказывается, что производство на этих электростанциях нам обходится дороже, чем покупка более дешевой электроэнергии в России и Украине», - пояснил академик.

А.МИХАЛЕВИЧ сообщил, что Беларусь ранее практически не экспортировала электроэнергию, за исключением небольших перетоков в сторону Польши.

«С вводом в действие АЭС мы можем и даже обязаны выходить на внешний рынок», - считает академик НАН Беларуси.

Справка УНИАН. Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Ожидается, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2017 году, второй - в 2018 г. Мощность этих двух энергоблоков будет составлять по 1200 МВт, (вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт).

11 октября текущего года между ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия) и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Беларусь) подписано контрактное соглашение по сооружению двух энергоблоков белорусской АЭС.