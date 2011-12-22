«Газпром» не будет заключать новый контракт с Украиной, возможно допсоглашение – Миллер

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" не планирует подписывать с Украиной новые контракты в газовой сфере, возможно подписание дополнительного соглашения, но это может произойти только после Нового года.

Об этом сообщил в четверг журналистам глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости. «Я уже говорил, что новогодних подарков не будет. В любом случае, речь идет не о действующих контрактах, дополнительное соглашение возможно», - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали 10-летнее соглашение, по которому цена на газ определяется специальной формулой, привязанной к топливной корзине. Однако после того, как в Украине в марте 2010 года сменилась власть, Киев настоятельно добивается от Москвы пересмотра заключенного соглашения.

По мнению Украины, формула содержит слишком высокую базовую ставку, а само соглашение не предусматривает никаких обязательств России в части прокачки газа по украинской территории. Украина, в свою очередь, обязана импортировать строго оговоренный объем газа, и в противном случае ей грозят серьезные штрафы.