ВР предлагает списать задолженность казенных предприятий за электроэнергию

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» (относительно продления срока действия) (№ 9581).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 247 из 310 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом продлен срок действия Закона Украины «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» на 6 месяцев - до 30 июня 2012 года.

В пояснительной записке отмечается, что цель Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию», в который вносятся изменения, достигается, в частности, путем списания задолженности казенных предприятий за электроэнергию (по оперативной информации, задолженность казенных предприятий за электроэнергию составляет около 500 млн. грн.), которая образовалась из-за недофинансирования указанных предприятий».

Объемы списания задолженности подлежат утверждению Межведомственной комиссией по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса, а убытки от такого списания подлежат возмещению в законодательно определенном порядке.

Учитывая, что источником возмещения является целевая надбавка к действующему тарифу, что приведет к его увеличению, ее установление в условиях роста цен на другие виды энергоносителей является нецелесообразным.

В связи с этим предложено списать соответственно задолженность за электроэнергию по цепочке: энергопоставщики – ГП «Энергорынок» - энергопроизводители на эту же сумму.

С целью недопущения ухудшения финансового состояния производителей электроэнергии предусмотрено списание их задолженности перед Государственным агентством резерва Украины за поставленное в прошлые периоды топливо, которая является реструктуризированной до 2023 года в соответствии с решениями правительства.