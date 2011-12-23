Здолбуновский райсовет против строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Депутаты Здолбуновского райсовета Ривненской области не приняли решения о согласовании строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС российскими строительными компаниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, ни один из депутатов райсовета, которые присутствовали на сессии, не проголосовал за это решение.

По инициативе оппозиционных фракций УНП, ВО «Батькивщина», «Наша Украина», и ВО «Свобода» в повестку дня сессии райсовета был внесен вопрос о несогласии с достройкой ХАЭС вообще.

Боясь такого развития событий на сессии, глава райгосадминистрации, член Партии регионов Виталий ШУЛЬ и его подчиненные «активно пытались повлиять на оппозиционных депутатов, требуя, чтобы те не участвовали в сессии». «Особенно ощутили на себе давление те депутаты, которые являются работниками бюджетной сферы, и предприниматели», – говорится в сообщении облорганизации УНП.

«В результате часть избранников, испугавшись потерять работу или кусок нелегкого предпринимательского хлеба, поддались на шантаж и на сессию не явились, поэтому голосов для принятия решения оппозиции не хватило», – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, во многих населенных пунктах Ривненской области в 2010-2011 годах состоялись общественные слушания о целесообразности достройки 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Однако ни на одном собрании общественности этих населенных пунктов не было согласовано решение правительства Украины о строительстве новых энергетических мощностей на Хмельницкой АЭС.