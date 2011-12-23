Расходы на переоснащение угле- и торфодобывающих предприятий увеличены на 1500 млн.грн.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно увеличения расходов на техническое переоснащение угледобывающих предприятий).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено обеспечение технического переоснащения государственных угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля для финансирования угольной отрасли.

Увеличены на 1 500,0 млн. грн. доходы государственного бюджета на 2011 год и, соответственно, расходы Министерству энергетики и угольной промышленности на финансирование бюджетной программы «Техническое переоснащение государственных угле- и торфодобывающих предприятий, в том числе через удешевление кредитов, полученных в 2010-2011 годах, а также финансирование программы реновации горно-шахтного оборудования» (код 1101110).

Дополнительные поступления в госбюджет планируется получить от налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров.