Цена нефти растет на положительных статданных из США

На мировых торгах в пятницу, 23 декабря, цены на нефть повышаются на фоне позитивных данных из США, укрепивших надежды на улучшение ситуации в американской экономике.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,19 доллара, или на 0,19% - до 99,72 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,33 доллара, или на 0,31%, - до 108,22 доллара за баррель.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, снизилось на четыре тысячи - до 364 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста числа заявок на 12 тысяч, передает Bloomberg.