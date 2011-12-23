«Укргазвыдобування» открыла новое газовое месторождение в Харьковской области

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", по результатам поисковых работ открыла Харьковское месторождение, расположенное в 4 км на северо-восток от г. Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что поисковой скважиной №2 установлено два продуктивных горизонта. При испытании скважины на глубине 1925-1922 м получен приток газа дебитом 11 тыс. куб. м в сутки, а на глубине 1516-1512 – 46 тыс. куб. м. Перспективные запасы месторождения оцениваются в 150 млн. куб. м.

Работы на Харьковском месторождении проводятся газопромышленным управлением «Шебелинкагазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування). Открытое месторождение находится на север от Безлюдовского месторождения, которое разрабатывается компанией.

Напомним, в 2011 году это уже третье открытое ДК «Укргазвыдобування» месторождение в Харьковской области. В августе компания открыла Боровое месторождение с запасами газа 1,2 млрд. куб. м, а в сентябре - Кузьмичевское месторождение - около 1,5 млрд. куб. газа.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».