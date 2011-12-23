Тариф "Энергоатома" с января вырастет до 22,64 коп. за кВт/ч

Национальная комиссия регулирования энергетики увеличила тариф крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании, производящей до 50% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране, НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 1,2%, или на 0,27 коп. за кВт/ч, до 22,64 коп. за кВт/ч с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозного отпуска товарной продукции в 2012 году на уровне 84,5 млрд. кВт/ч.

Кроме того, при утверждении тарифа были учтены расходы по инвестиционной программе «Энергоатома» на 2012 год в объеме 2,473 млрд. грн.

В тарифе компании предусмотрены рост фонда заработной платы, расходы, связанные с закупкой свежего и вывоза отработанного ядерного топлива, а также отчисления в фонд развития ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). В частности, в тарифе учтен авансовый платеж НАЭК «Энергоатом» компании "ТВЭЛ" (Россия) за поставки топлива в 2013 году в размере 896,3 млн. грн., и отчисления на фонд ЯТЦ в объеме 229 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.