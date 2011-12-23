НКРЭ утвердила «зеленый» тариф для трех энергокомпаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на заседании в пятницу, 23 декабря, утвердила «зеленый» тариф для трех энергокомпаний.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, тарифы утверждены для ООО «Бета Солар», эксплуатирующей часть солнечной электростанциии «Перово» (АР Крым), для ООО «Ветропарк Очаковский», эксплуатирующего 25 МВт ВЭС (Николаевская область), а также компании ООО «Виндкрафт Украина» (ВЭС 3 МВт, Херсонская область).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября НКРЭ снизила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на декабрь 2011 года в среднем на 1,4% по сравнению с установленными для ноября.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.