Украина наиболее заинтересована в газотранспортном консорциуме – советник Посольства РФ

Советник, руководитель группы экономической политики Посольства Российской Федерации в Украине Алексей УРИН считает, что Украина наиболее заинтересована в создании газотранспортного консорциума с Россией и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.УРИН сказал в ходе заседания круглого стола на тему: «Станет ли Украина частью Евразийского Союза», который был организован Институтом Горшенина.

«На мой взгляд, по большей части это (создание газотранспортного консорциума) прежде всего в интересах Украины. Это ее магистральный газопровод, это украинская система, и поддержание этой системы в должном состоянии, ее развитие – это прежде всего украинские интересы», - сказал А.УРИН.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько реально, что консорциум может быть двухсторонним, украинско-российским, то есть без участия Европейского Союза, А.УРИН ответил: «Не могу сказать. Давайте дождемся результатов переговоров, и мы все увидим. Газотранспортный консорциум с участием партнеров «Нафтогаза Украины» будет прежде всего в интересах Украины».

По его мнению, газотранспортный консорциум даст Украине возможность сохранить транзитные мощности, модернизировать их, а также привлечь инвестиции в эту сферу.

«Эта идея была изначально поддержана украинским руководством», - добавил А.УРИН.

Отвечая на вопрос о переговорах о цене на российский газ для Украины, А.УРИН сказал: «Я не хочу комментировать разговоры вокруг переговоров. Давайте дождемся их итоги и увидим, к какой формуле пришли руководители энергетических ведомств Украины и России».

По его словам, на сегодняшний день обсуждаются детали и техническая сторона этого вопроса.

А.УРИН отметил, что не имеет информации о конкретных параметрах новых формул взаимодействия в газовой сфере.

В то же время он высказал уверенность, что стороны рано или поздно разработают такую формулу.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме.

В апреле 2007 года немецкая компания E.ON Ruhrgas AG заявила о готовности участвовать в газотранспортном консорциуме в трехстороннем формате с Украиной и Россией.