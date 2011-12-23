Литвин: речь о продаже украинской ГТС даже не идет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что вопрос о продаже украинской газотранспортной системы России на повестке дня не стоит.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Речь не идет. Ни сегодня вопрос не стоит, ни завтра о продаже газотранспортной системы Украины. Даже если гипотетически представить такую постановку вопроса в практической плоскости, то это значит, что мы должны снять с себя последнюю рубашку и ее продать», - сказал В.ЛИТВИН.

Более того, по убеждению председателя ВР, «речь об этом идти не будет».

В то же время, добавил он, стоит вопрос, каким образом использовать газотранспортную систему. «Я стоял и стою на том, что в этой работе мы должны задействовать владельца газа, то есть Россию, и потребителей газа, то есть Европу, и давно должны были выйти на газотранспортный консорциум», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, таким образом, Украина имела бы гарантии, что газ будет транспортироваться через Украину и она будет получать дивиденды.

"Поэтому речь может идти лишь в плоскости создания газотранспортного консорциума, и не более того. Поэтому не нужны эти страхи, стоны и проклятия, которые еще больше обессиливают людей. Никто не собирается сдаваться", - добавил В.ЛИТВИН.