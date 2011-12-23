Тариф «Укрэнерго» в 2012 году повысили на 16,7%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2012 год на 16,7% – до 2,512 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозных объемов передачи электроэнергии в 2012 году на уровне 133 млрд. кВт/ч.

Регулятор также утвердил поквартальные уровни тарифов «Укрэнерго» на 2012 год: первый квартал – 2 коп. за кВт/ч, второй квартал – 2,888 коп. за кВт/ч, третий квартал – 2,87 коп. за кВт/ч, четвертый квартал – 2,419 коп. за кВт/ч.

Тариф компании увеличен в связи с ростом объема инвестиционной программы на 22% – до 2,756 млрд. грн. без НДС, а также в связи с ростом фонда оплаты труда на 16%.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.