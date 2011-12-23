АМКУ разрешил «Галнафтогазу» приобрести три предприятия

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО «Концерн Галнафтогаз» (г. Львов) на приобретение доли в уставном капитале ЧП «Арабелла-Плюс» (г. Ивано-Франковск), ООО «Волыньинжавтосервис ЛТД» (г. Ивано-Франковск) и ЧП «Львовнафтопродукт» (г. Львов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такие приобретения обеспечивают покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления данных предприятий.

Кроме того, АМКУ предоставил разрешение ЧП «ОККО-Бизнес» (г. Львов) и ООО «КЛО-Карта» (с. Петровское, Киевская обл.) на согласованные действия сроком на 5 лет в виде заключения договоров купли-продажи товаров на автозаправочных станциях с использованием пластиковых смарт-карт № 3/1-1-11/49 и № 3/1-1-11/50 от 16 мая 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. По состоянию на 1 декабря 2011 г. концерн владел сетью из 305 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 335 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 116 бензовозами и 4 газовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены во всех областях Украины и в АР Крым.