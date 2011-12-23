НКРЭ установила тариф «Укргидроэнерго» на 2012 год

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) установила двухставочный тариф на электроэнергию для каскада ГЭС-ГАЭС ОАО «Укргидроэнерго» на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

В частности, ставка платы за электрическую энергию, генерируемую ГЭС-ГАЭС ОАО «Укргидроэнерго» с 1 января вырастет на 90,64% - до 5,91 коп. за кВт/час.

Ставка платы за рабочую мощность на I квартал установлена на уровне 81,427 тыс. грн. за МВт, на II квартал – 80,963 тыс. грн. за МВт, на III квартал – 119,149 тыс. грн. за МВт, на IV квартал 90,453 тыс. грн. за МВт.

При расчете тарифа принималась во внимание прогнозная выработка товарной продукции ГЭС-ГАЭС компании в 2012 году на уровне 10,2 млрд. кВт/час.

Справка УНИАН. В состав "Укргидроэнерго" входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Днепродзержинская ГЭС, Днепровская ГЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 3 940 МВт, а также Днестровская ГЭС установленной мощностью 700 МВт.