Азаров: главное препятствие в переговорах – желание России сохранить "газовое" преимущество

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ главным препятствием в газовых переговорах с Россией считает желание РФ сохранить преимущество, определенное действующим контрактом по купле-продаже газа.

Об этом Н.АЗАРОВ написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, по какой причине газовые переговоры с Россией периодически тормозятся.

«Особенностью наших переговоров с Россией является то, что мы хотим пересмотреть действующий договор, который будет действовать еще 8 лет, если мы не добьемся его пересмотра.

Он выписан так, что Украина практически не имеет никаких прав. И, естественно, у руководства России появляются соблазны сохранить, в той или иной степени, свое преимущество. Это желание сохранить преимущество и является основным препятствием для завершения переговоров», - написал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в истории не раз бывало, когда «кабальные и унизительные» договоры, которые то или иное государство было вынуждено по разным причинам иметь, потом очень трудно подвергались пересмотру.

«Но, рано или поздно, такие договора все равно пересматривались, поскольку они представляли из себя препятствие для развития нормальных взаимовыгодных отношений. Это наш главный тезис на переговорах с Россией», - отметил премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря на итоговой пресс-конференции в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что верит в успех газовых переговоров с Россией. Также он считает, что цена на российский газ для Украины должна быть не выше 250 долл. за тысячу кубометров.

Говоря о ходе переговоров по модернизации украинской газотранспортной системы, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Украина стремится разделить ответственность относительно ГТС между Украиной, Россией и Европой. Он рассказал, что ведутся переговоры о модернизации ГТС, о сохранении существующих объемов прокачки, а в перспективе увеличении объемов после закрытия атомных станций в Европе.

В то же время, 22 декабря министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО заявил, что не ожидает в ближайшее время пересмотра газовых соглашений с Украиной.

«На сегодняшнее время существует очень надежная международная контрактная база, которая гарантирует стабильность в любом случае», - сказал С.ШМАТКО журналистам, комментируя переговоры России и Украины по газу.

Отвечая на вопрос, будут ли завершены переговоры до конца года, С.ШМАТКО сказал: «Давайте не будем заниматься предновогодними гаданиями». Он также подчеркнул, что текущие переговоры не имеют никакого отношения к стабильности поставок".