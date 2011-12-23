Тариф на электроэнергию для каскада ГЭС-ГАЭС «Энергоатома» повышен

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 января 2012 года повысила ставку платы за электрическую энергию, генерируемую Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС НАЭК «Энергоатом», на 18,8% - до 43,56 коп. за кВт/ч (без НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

Также НКРЭ пересмотрела тариф каскада на рабочие мощности, установив его для I квартала 2012 года на уровне 71,362 тыс. грн./МВт; для II квартала – 76,158 тыс. грн./МВт; для III квартала – 97,51 тыс. грн./МВт; для IV квартала – 73,214 тыс. грн./МВт (все без НДС).

Напомним, НКРЭ устанавливает двухставочный тариф на отпуск электроэнергии, которую производит каскад ГЭС-ГАЭС, с 1 января 2007 года.

Справка УНИАН. Ташлыкская ГАЭС является третьей составляющей Южно-Украинского энергокомплекса (АЭС и Александровская ГЭС). Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС входят в структуру НАЭК «Энергоатом».

Пусковой комплекс Ташлыкской ГАЭС включает в себя два гидроагрегата, суммарная установленная мощность которых составляет в генераторном режиме 302 МВт, в насосном – 433 МВт.

Ташлыкская ГАЭС строится на р. Южный Буг Николаевской области. Проектная установленная мощность станции в генераторном режиме – 906 МВт, в насосном – 1494 МВт.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-ноябре т.г. сократилась на 12,5% – до 185,3 млн. кВт/ч.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.