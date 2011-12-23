Израильская SunElectra в 2012 году намерена построить 10 СЭС в Одесской области

Компания SunElectra (Израиль) намерена инсталлировать в Одесской области в 2012 году 10 солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 25-30 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил учредитель компании Петр РОЗЕНКРАНЦ.

По его словам, запуск электростанций намечен на вторую половину 2012 года.

П. РОЗЕНКРАНЦ отметил, что планы строительства нескольких гелиолэктростанций малой мощности обусловлены легкостью их последующего интегрирования в Объединенную энергосистему страны.

«Такой формат удобен, поскольку практически любая подстанция, без серьезной реконструкции, сможет принять выработанную электроэнергию», - отметил он.

Кроме того, учредитель компании сообщил, что в 2012 году компания планирует поставить своим украинским контрагентам фотоэлектрические модули суммарной мощностью 15 МВт.

Справка УНИАН. Израильская SunElectra вышла на украинский рынок в 2011 году, компания занимается дистрибуцией фотовольтаической продукции и строительством солнечных электростанций "под ключ".