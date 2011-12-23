НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Укрэнерго» в размере 2,8 млрд. грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную программу НЭК «Укрэнерго» на 2012 год в размере 2 млрд. 756,281 млн. грн. (без НДС), тогда как инвестпрограмма компании на текущий год была утверждена в размере 1 млрд. 485,645 млн. грн. (без НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

Источниками финансирования инвестпрограммы определены амортизационные отчисления

- 406,605 млн. грн., прибыль - 730 млн. грн., кредитные средства - 692,817 млн. грн., бюджетные средства - 879,859 млн. грн., другие доходы - 40 млн. грн., Госэнергонадзор - 7 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.