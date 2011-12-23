В 2012 году Украина удвоит мощности альтернативной энергетики - АПЭУ

Установленная мощность объектов альтернативной возобновляемой энергетики Украины в 2012 году увеличится, минимум, в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил президент ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) Виталий ДАВИЙ.

По его словам, в будущем году стоит ожидать ввода в эксплуатацию гелиоэлектростанций компанией Activ Solar установленной мощностью не менее 150 МВт, также ожидается ввод нескольких десятков мегаватт СЭС компаниями "Рентехно" и SunElectra.

"В ветровой энергетике, за счет проектов "ДТЭК" и украинских компаний, сотрудничающих с Fuhrlander, будет прирост 100-150 МВт. Значительное увеличение мощности ожидается в биотопливной тепловой генерации - с существующих 68 МВт - до 150-200 МВт", - сказал В. ДАВИЙ.

По данным АПЭУ, в настоящее время суммарная установленная мощность солнечных электростанций Украины составляет около 170 МВт, ветропарков - 117,5 МВт, малых гидроэлектростанций - 104 МВт, объектов тепловой генерации на альтернативном топливе (аграрные и древесные отходы) - 68 МВт. Также в стране действуют два промышленных предприятия по производству моторного биотоплива мощностью около 30 тыс. тонн продукции в год.