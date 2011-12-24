Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что переговоры с Россией о пересмотре цены на газ не заходили в «безнадежный тупик».

Об этом он заявил сегодня вечером в эфире программы Шустер Live.

«Переговоры не заходили в такой безнадежный тупик», – сказал он.

По словам премьера, переговоры по пересмотру цены на газ продолжаются и сейчас, в частности, 23 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО был в Санкт-Петербурге, где провел очередной раунд переговоров.

«На заседании правительства (внеочередном, которое состоялось 21 декабря – УНИАН) я сказал одно: что переговоры по ряду причин затянулись. Причины эти понятны: Россия имеет крайне выгодный для себя договор, господин МИЛЛЕР (глава компании «Газпром» Алексей МИЛЛЕР – УНИАН) назвал его "прекрасным"», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для Украины действующий договор – кабальный.

«Если россияне считают, что мы не выдержим цены в 416 долларов, то они глубоко ошибаются, мы вот этот год живем по вот этой цене. Россия должна знать, что на колени нас поставить невозможно. Однозначно. Поэтому приняли решение: бюджет принимаем, работаем и продолжаем дальше переговоры, до тех пор, пока не добиваемся для нас приемлемых условий», – заявил премьер-министр.