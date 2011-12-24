В Донецкой области с начала года выявлено почти 300 участков незаконной угледобычи

В Донецкой области с начала 2011 года выявили 299 участков незаконной угледобычи, так называемых «копанок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что из 299 «копанок» остаются физически не ликвидированными 129, в том числе: 24 на территории горных отводов действующих шахт; 71 на горных отводах закрытых шахт и 34 на свободных участках.

В ОГА подчеркнули, что эффективность работы во многом зависит от слаженных совместных действий различных структур и органов власти – от жителей территории, где процветает незаконная угледобыча, и органов местной власти, до органов внутренних дел, областных властей и законодателей.

Ситуация сложна тем, что многие нерентабельные шахты были для малых городов градообразующими, основным местом занятости населения. Поэтому нелегальные «копанки» остаются актуальными.

В сообщении также отмечается, что предприниматели, которые прошли регистрацию в установленном порядке и имеют разрешительную документацию для добычи угля, могут стать альтернативой «копанкам». Создание таких «малых» угледобывающих предприятий достаточно перспективно и должно значительно оздоровить экономику шахтерских городов.

Комментируя ситуацию с «копанками» в регионе, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ отметил, что «однозначно, это нарушение законодательства, но существуют законные пути решения проблемы, моё видение: нужно идти двумя путями. 1-й – легализация, там, где это может сработать, и, соответственно, надзор за легализированным предприятием, особенно в части безопасности труда и оплаты; 2-й путь - борьба с незаконной добычей, «копанками», карьерами».