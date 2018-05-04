Украинский cleantech пошел в рост

В декабре были подведены итоги первого в Украине независимого конкурса деловых и социальных "зеленых" проектов Green Awards Ukraine. Мероприятие продемонстрировало, что чистые технологии теперь востребованы и в нашей стране – на суд интернационального жюри было представлено 147 проектов. Хотя еще несколько лет назад подобный конкурс вряд ли бы удалось организовать из-за острого дефицита проектов в сфере cleantech. Следует отметить, что к участию в конкурсе допускались только уже завершенные проекты, результаты которых осязаемы. А сколько их на стадии планирования или реализации, можно только догадываться.

Сначала немного о самом конкурсе. В рамках мероприятия оценивались не компании, а именно проекты. Международное жюри, представленное экспертами в сфере экологических технологий из разных стран мира, известными лидерами общественного мнения, оценивало проекты, реализованные за последние три года, в 2009-2011 годах. Победители определялись в 14 совершенно разных номинациях от возобновляемой энергетики до "зеленых" образовательных и арт-проектов.

Наиболее масштабные и капиталоемкие проекты конкурса – энергетические. Лучшими проектами в сфере возобновляемой энергетики были признаны построенный в Крыму 80-мегаваттный солнечный парк "Охотниково", проект по сбору и использованию биогаза с полигонов твердых бытовых отходов Мариуполя, ветряной парк "Новоазовский", а также проект по созданию биоэнергетического парка вербы в Ровненской области. Ветряной парк "Новоазовский" также оказался лучшим в номинации "зеленая инвестиция".

Кроме того, среди победителей два проекта по производству биотоплива: "Биохим Групп" (номинации "зеленая инвестиция", "зеленый товар"), "Азовской нефтяной компании" (номинация "зеленая технология/инновация"), использованию тепловых насосов холдинга "ДТЭК" (номинация "энергоэффективность"), обращению с отходами компании "ГринКо" (номинация "обращение с отходами"), комплексной очистке воды ECOMIX компаниии "Экософт" (номинации "зеленая технология/инновация", "водоснабжение и очистка сточных вод") и другие.

Следует отметить, что в отличие от других направлений проекты-номинанты и победители в секторе "зеленой" энергетики были реализованы преимущественно в уходящем году. Так группа компаний "Ветряные парки Украины" ввела в эксплуатацию первую очередь ветропарка "Новоазовская" на 25 МВт в Донецкой области в июле, а австрийская Activ Solar в октябре завершила строительство 80-мегаватного фотоэлектрического парка "Охотниково" в Крыму – крупнейшего в Центральной и Восточной Европе и четвертой по мощности в мире.

В целом же инвестиции в такой сегмент cleantech, как гелио- и ветроэнергетика, по оценкам профильного Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, в 2011 году достигли 400 млн евро.

Такому буму есть логичное объяснение. Во-первых, началась практическая реализация проектов, подготовка которых стартовала в 2009-2010 гг. после введения на законодательном уровне одного из ключевых механизмов стимулирования возобновляемой энергетики – зеленых тарифов. Во-вторых, в конце прошлого года принятием Налогового кодекса были введены дополнительные стимулы – льготный режим налогообложения деятельности участников этого рынка, а также импорта оборудования, аналогов которому нет в Украине; сниженные ставок аренды земли под такие объекты. Все вышеперечисленные механизмы – неукраинское изобретение, а лучшая мировая практика, которая отшлифовывалась годами, а затем была перенята Украиной. В результате условия для капиталовложений в этом сегменте улучшились настолько, что международная аудиторская компания Ernst&Young осенью включила Украину в ежегодный рейтинг стран, привлекательных для "зеленых" инвестиций. При этом наше государство сходу оказалось на 32 позиции из возможных 40 даже несмотря на то, что одновременно с Украиной в рейтинг попали Израиль, Венгрия, Аргентина и Тунис.

По данным Национальной комиссии регулирования энергетики, количество энергокомпаний, производящих экологически чистую электроэнергию и реализующих ее по "зеленым" тарифам за 12 месяцев возросло в 1,5 раза – с 33 в декабре 2010-го до 66 в декабре 2011-го, а количество электростанций на возобновляемых источниках энергии – соответственно с 55 до 94.

И, похоже, это далеко не предел. Ранее упомянутые "Ветряные парки Украины" объявили о завершении строительства и вводе в эксплуатацию первой 25-мегаватной очереди ветропарка "Очаковский" в Николаевской области. Строительство объектов "Новоазовский" и "Очаковский" будет продолжено в следующем году. Activ Solar в рекордные сроки, за несколько месяцев, построила на крымском полуострове еще одну 80-мегаваттную электростанцию "Перово". Таким образом, в нашей стране менее чем за год появилось два крупнейших в регионе фотоэлектрических парка. При этом остается открытым вопрос, будет ли продолжено наращивание мощностей "Перово". Если девелопер инсталлирует еще хотя бы одну 20-мегаваттную очередь, этот парк станет крупнейшим в мире. Сейчас рейтинг возглавляет канадская Sarnia мощностью 97 МВт.

Кроме перечисленных выше крупных проектов стоимостью в сотни миллионов долларов, в Украине также реализуется множество менее масштабных: чешская группа компаний Ekotechnik Praha в уходящем году начала строительство гелиоэлектростанции на 42 МВт в Киевской области, а израильская SunElectra объявила о планах построить в Одесской области около 10 солнечных электростанций общей мощностью 25-30 МВт в следующем году. Киевское "Рентехно" продолжит начатое в 2011 году строительство фотоэлектрической 1,8-мегаватнной электростанции в Винницкой области, власти которой не так давно заявили, что другая столичная компания "Ренджи Девелопмент" до 2013 года построит в регионе шесть фотоэлектрических станций суммарной установленной мощностью 50 МВт. Компания "Виндкрафт Украина" в середине ноября установила первый высокоэффективный ветрогенератор на 3 МВт в Херсонской области и намерена развивать проект в следующем году.

Президент ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) Виталий Давий прогнозирует, что в следующем году установленная мощностью объектов возобновляемой энергетики Украины увеличится, минимум, в два раза с нынешних почти 460 МВт. "Activ Solar, я думаю, введет не менее 150 МВт солнечных электростанций. Еще несколько десятков мегаватт построят "Рентехно" и SunElectra. В ветровой энергетике, за счет проектов "ДТЭК" и украинских компаний, сотрудничающих с Fuhrlander, будет прирост 100-150 МВт. Значительное увеличение мощности ожидается в биотопливной тепловой генерации – с существующих 68 МВт – до 150-200 МВт", – сказал он журналистам в пятницу.

Более оптимистичный прогноз сделал основатель SunElectra Петр Розенкранц, который предположил, что в 2012-2013 гг. прирост мощности только фотоэлектрических отечественных систем составит 700-800 МВт.

Можно также предположить, что в следующем году более активно будет развиваться такое направление cleantech как переработка твердых бытовых отходов, сопровождающаяся производством все той же электроэнергии. Дело в том, что декабре группа депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект о применении "зеленых" тарифов к электроэнергии, производимой путем сжигания твердых бытовых отходов. Более того в поддержку этого документа уже высказался президент Украины Виктор Янукович, который ранее заветировал похожий законопроект о "зеленых" тарифах на электроэнергию из биогаза. А значит, новый закон будет не только принят, но и вступит в силу.

Хочется верить, что инвесторы как минимум в следующем году реализуют все запланированное в секторе возобновляемой энергетики, в частности, и чистых технологий в целом, а у организаторов конкурса Green Awards Ukraine станет намного больше работы из-за существенного увеличения количества подобных проектов.

Игорь Русланов (для УНИАН)