Еще одну малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию в Черкасской области

Малую гидроэлектростанцию на речке Горный Тикыч ввели в эксплуатацию в селе Кривые Колена Тальновского района Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, это уже третья малая ГЭС в районе, которая восстановлена специалистами ООО "Гидроресурс-К". В районе работают восстановленные Гордашивская и Лоташивская малые ГЭС на речке Горный Тикыч.

Кривоколинская ГЭС была сдана в эксплуатацию в 1954 году. Станция прекратила вырабатывать энергию после разрушительного наводнения в 1980 году, а ее оборудование было разграблено. В 2002 году остатки гидротехнических сооружений и помещение ГЭС были приобретены ВЭА "Новосвит", а в 2010 году имущественный комплекс перешел в собственность ООО "Гидроресурс-К".

С 1 по 19 декабря Кривоколинская ГЭС выработала около 27 тыс. квт/ч электроэнергии.