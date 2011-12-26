Янукович заверяет: власть делает все, чтобы не поднимать цену на газ для населения

Власть прилагает все усилия, чтобы цена на газ для граждан Украины не повышалась.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы сегодня делаем все для того, чтобы не поднимать тарифы на газ для населения», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент в который раз заметил, что в связи с невыгодными газовыми контрактами, подписанными в 2009 году, Украина платит за газ непомерно высокую цену. «Мы два года подряд платим неподъемную цену за газ. Страна стала заложником подписи одного человека», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.