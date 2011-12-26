Результат газовых переговоров будет зависеть от гибкости российской стороны – эксперт

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что результат газовых переговоров Украины с Россией будет зависеть от гибкости российской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

По словам политолога, хотя газовые переговоры и не имели результата, но в этом случае отсутствие результата является лучше, чем результат, который бы разочаровал.

«Договариваться нужно с учетом национальных интересов», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что в этих переговорах Россия выбрала очень жесткую тактику, которая заключается в том, что «если вы хотите скидку на цену на газ, то должны пойти на серьезные уступки». Политолог отметил, что Украина не поддалась на этот шантаж, поэтому на сегодняшний день никаких результатов эти переговоры не дали.

По мнению В.ФЕСЕНКО, в дальнейшем в значительной мере результат будет зависеть от позиции России, в частности, от того, будет ли она готова к более гибкой линии поведения.