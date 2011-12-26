Оптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю изменились разнонаправленно

С 19 по 26 декабря 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 декабря 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 0,9%, или 90 грн./тонна, – до 9 540 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,1%, или 120 грн./тонна, – до 10 820 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,8%, или 90 грн./тонна, – до 11 600 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,4%, или 140 грн./тонна, – до 10 570 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.