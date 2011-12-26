Азербайджан и Турция создают консорциум для строительства газопровода в Европу

Сегодня Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода (Trans Anadolu, или TANAP), передает РИА «Новости».

Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". По нему предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд. куб. м в год.

Как сказал в ходе подписания меморандума министр энергетики Турции Танер ЙЫЛДЫЗ, стоимость газопровода будет определяться Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР). При этом он отметил, что стоимость может быть близка к ранее озвученным цифрам в 5 миллиардов долларов.

Участники проекта планируют решить все вопросы по этому газопроводу в 2012 году и начать строительство с тем, чтобы проект был сдан к концу 2017 года, когда начнется реализация второй стадии разработки "Шахдениз".

Учредителями консорциума станут ГНКАР, турецкий государственный трубопроводный оператор Botas и турецкая нефтяная компания Turkiye Petrolleri AO. В дальнейшем к консорциуму смогут присоединиться и другие международные нефтегазовые компании.

Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.