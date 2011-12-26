Тимошенко написала письмо Януковичу

Бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не отдавать украинскую газотранспортную систему.

Об этом идет речь в ее “Письме диктатору”, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии “Батьківщина”.

Как пишет Ю.ТИМОШЕНКО, ГТС - “это наш последний стратегический ресурс”. “Вас и принимают сегодня в “Горках” только потому, что эта система до сих пор принадлежит Украине. После ее потери у Вас не останется ни одного аргумента ни в свою пользу, ни в пользу страны. Вы отдали Севастополь за дешевый газ, и где он? Сейчас хотите сдать ГТС... А что в следующем году сдавать будете, Виктор Федорович? “Хонку” свою?”.

Бывший премьер-министр привела В.ЯНУКОВИЧУ пример Беларуси и Молдовы. “Как только они сдали свои магистрали, сразу потеряли всяческую привлекательность. Дружба закончилась мгновенно, вместе с дешевым газом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также призвала прекратить “семейственность и кумовство в политике”. “Это плохо заканчивается. Спросите об этом хотя бы у своего товарища – Вашего предшественника. Это только в сказках отец делит имущество между сыновьями. Тому – дом, тому – корову, тому – конька-горбунка. Но Вы же Президент целого государства, а не хозяин”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Понятно, что Вы вступали в брак еще в советские времена, когда в ЗАГСе висел лозунг “Крепкая семья – крепкое государство”. Но Вы слишком буквально придерживаетесь этого принципа. И семья у Вас уже настолько крепкая, что от государства скоро ничего не останется. Люди еще, может, поняли бы, чтобы Вы сыну подарили лучшую в мире бор-машину, в соответствии с профессией. Но не Нацбанк с МВД и налоговой”.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “когда силовыми структурами и финансами государства берутся руководить стоматологи, то зубы болят у всей страны”.

Она призвала В.ЯНУКОВИЧА “не пытаться создавать династии”. “Украина этого не воспримет. Украинский КИМ Чен Ын будет несчастным и незащищенным человеком”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она призвала В.ЯНУКОВИЧА: “Не присваивайте так грубо, нагло и открыто государственное имущество. Напрасный труд. Рано или поздно все придется вернуть, вспомните хотя бы “Криворожсталь”. Государство – это не Ваш персональный амбар”.

По ее словам, власть заканчивается, “и можно быть Президентом в изгнании, но нельзя быть владельцем “Укртелекома” в экзиле”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что самый “глубокий промах” В.ЯНУКОВИЧА – “свертывание процесса объединения с Европой”. “Не парафируя 19 декабря соглашение, Вы отбросили страну назад на десятки лет. Труд тысяч умных и порядочных людей из-за Вас полетел на свалку”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, у В.ЯНУКОВИЧА “никогда не получится играть на противоречиях между Европой и Россией, как Вы надеялись. Потому что и там, и там Вас хорошо знают, и адекватно оценивают”. “Не с Вашими природными способностями”, - добавила экс-премьер.

По ее словам, “каждый Ваш шаг, каждое Ваше действие в обратном от Европы направлении ослабляет и Вас как Президента, и Украину как государство”. “Совсем не тайна, что для кое-кого слабый и беспомощный Президент Украины – лучший партнер. И пока еще, к сожалению, Вы этому статусу соответствуете безукоризненно. Хотя я и не понимаю, зачем это Вам”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.