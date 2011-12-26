«Альтен-Инвест» ввела в эксплуатацию первую очередь гелиоэлектростанции в Винницкой области
15:41, 26 декабря 2011Энергетика
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ООО "Альтен-Инвест" ввело в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции мощностью 309,6 кВт в Тростянце (Винницкая обл.).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель компании на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) в пятницу.
По ее словам, компания в будущем планирует довести установленную мощность парка до 1 МВт.
НКРЭ на том же заседании выдала компании лицензию на производство электроэнергии.
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