НКРЭ пересмотрела тарифы «Киевэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, с 1 января 2012 года увеличила тариф ПАО «Киевэнерго» на отпуск электрической энергии на 0,5%, или на 0,39 коп. за кВт/ч, – до 82,86 коп. за кВт/ч (без НДС).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу, 26 декабря.

Кроме того, комиссия снизила тариф компании на производство тепловой энергии для населения на 5,8% - до 165,5 грн. за Гкал (без НДС), для промышленных потребителей – на 1,9% – до 505,19 грн. за Гкал (без НДС), по сравнению с тарифом, установленным для компании с октября т.г.

Тариф на производство тепловой энергии принимается в расчет Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование рынка коммунальных услуг, при утверждении конечного тарифа лицензиатов на поставку тепловой энергии потребителям, в том числе и населению.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.