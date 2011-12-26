«Солар Инвест» намерена построить СЭС в Закарпатской области

ООО «Солар Инвест» (Киев) намерена построить гилиоэлектростнацию установленной мощностью 10 МВт вблизи с. Теково (Виноградовский район, Закарпатской области).

Об этом УНИАН сообщил директор компании Торстен ОСВАЛЬД.

По его словам, станцию планируется построить до конца 2012 года. Прогнозный объем инвестиций в проект - 20-25 млн. евро.

Т. ОСВАЛЬД сообщил, что в настоящее время компания проходит разрешительные процедуры, связанные с получением в аренду соответствующего земельного участка на территории Тековского сельсовета. При успешном прохождении разрешительных процедур, утверждении рабочего проекта и получении техусловий на подключение к электросетям физические работы на объекте планируется начать осенью 2012 года.