НКРЭ увеличила прогнозную рыночную цену электроэнергии на январь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на январь 2012 года на 4% - до 645,13 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее постановление регулятора.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году прогнозная оптовая цена выросла на 17,7% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 620,32 грн. за МВт/ч для декабря.

НКРЭ прогнозировала, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.