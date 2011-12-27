Цены на нефть незначительно колеблются на спекуляциях о возможном росте спроса

На мировых торгах во вторник, 27 декабря, цены на нефть незначительно колеблются, демонстрируя разнонаправленную динамику на фоне ожиданий увеличения спроса на "черное золото".

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже опустилась на 0,02 доллара, или на 0,02% - до 99,66 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,20 доллара, или на 0,19%, - до 108,16 доллара за баррель.

Сильная статистика по экономике США в последние недели укрепляет надежды аналитиков на то, что восстановление крупнейшей в мире экономики будет продолжаться, тем самым способствуя росту спроса на нефть со стороны ее крупнейшего потребителя, передает Bloomberg.

Позднее во вторник станут известны данные по индексу доверия потребителей к экономике США за декабрь текущего года. Аналитики ожидают, что показатель в отчетном месяце вырос до 58,5 пункта с 56 пунктов месяцем ранее.