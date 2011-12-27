Россия потребует от Болгарии возмещения затрат по проекту Бургас-Александруполис

Россия потребует от Болгарии возмещения понесенных затрат по проекту Бургас-Александруполис, из которого болгарская сторона вышла в начале декабря, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко.

«Должна быть проведена инвентаризация затрат, которые были понесены. В соответствии с действующими процедурами, они будут предъявлены болгарской стороне для погашения», - отметил С.Шматко.

При этом министр подчеркнул, что Россия своевременно приняла меры по строительству новых трубопроводов для диверсификации рисков и в настоящий момент стабильности российского экспорта нефти ничего не угрожает.

О том, что Болгария все же решила покинуть проект нефтепровода Бургас – Александруполис, который она должна была реализовывать вместе с Россией и Грецией, сообщил в начале декабря министр финансов страны Симеон Джанков.

Заявление прозвучало через месяц после того, как болгарские власти одобрили оценку воздействия нефтепровода на окружающую среду (ОВОС).

В проекте Бургас – Александруполис участвуют три российские компании – «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», каждой из них принадлежит по 17% в проекте.

Болгария тормозила проект уже не первый год и летом прошлого года даже угрожала выйти из него из-за нехватки средств, но дальше заявлений дело не пошло. В июле глава «Транснефти» Николай Токарев назвал позицию Болгарии по проекту оскорбительной для России и заявил, что труба может быть построена и в обход болгарской территории. Подробностей он не сообщил, но эксперты говорили, что альтернативой Болгарии могла бы стать Румыния.

Бургас – Александруполис – проект трансбалканского нефтепровода протяженностью 280 километров. Предполагалось, что мощность трубы составит 35 млн тонн нефти в год. Стоимость проекта оценивается в $1–1,5 млрд.

Основная задача проекта – разгрузка проливов Босфор и Дарданеллы, передает «Газета.Ru».