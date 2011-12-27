Бойко рассказал, что лежит в основе газовых переговоров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО считает, что компромисс в газовых переговорах с Россией будет найден.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе на церемонии перевода высоковольтных линий Симферополь-Севастополь на напряжение 330 кВ после реконструкции и расширения подстанций Симферополь и Севастополь.

«Я считаю, что компромисс мы найдем. С 15 января мы договорились проводить следующий раунд переговоров», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что принципиальная позиция Президента Виктора ЯНУКОВИЧА относительно сотрудничества в газовой сфере – создание модели на паритетных принципах с сохранением национальных интересов Украины.

«Есть принципиальная позиция Президента, которая лежит в основе всех переговоров. Во-первых: мы готовы создавать модель с нашими партнерами на паритетных условиях и с учетом наших национальных интересов. Во-вторых: мы будем вести переговоры столько, сколько нужно, чтобы наши государственные интересы отстоять, и принципиальная позиция Президента была воплощена в жизнь», - сказал министр.

Ю.БОЙКО добавил, что российская сторона уже убедилась в принципиальности позиции украинской стороны в переговорах.

«Переговоры будут продолжаться. Есть моменты, по которым мы сближались, есть моменты, по которым у нас есть принципиальные расхождения. Президент никогда не пойдет на ограничение национальных интересов, это уже стало понятно и нашим партнерам», - сказал министр.

Он также добавил, что при предыдущем правительстве был подписан крайне невыгодный для Украины газовый контракт. «Те, кто подписывал, вообще не понимали, что они подписывали. Практически подписывали ту редакцию, которую предоставили, не вникая в подробности. Из-за настоящего контракта уже два года трясет всю страну», - сказал министр.

Напомним, во время встречи 23 декабря в Санкт-Петербурге Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР подвели итоги переговорного процесса в газовой сфере. Стороны отметили позитивный и конструктивный характер проведенных в 2011 году переговоров и хорошие перспективы следующего раунда переговоров, который состоится 15 января 2012 года.