У России сегодня нет мотивов начинать «газовую войну» – эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что «газовой войны» между Киевом и Москвой не будет, поскольку у России нет мотивов ее начинать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Последний раз в 2009 году так называемая газовая война началась по теперь уже известным мотивам - монопольный поставщик газа в Украину и серьезный поставщик в Европу хотел поднять цену, что ему и удалось сделать. Ценой определенных потерь по контрактам цель была достигнута. Сегодня такой цели нет. Если бы сегодня Россия начала такую войну, то кроме потерь, кроме войны России против России, она ничего бы не получила», - сказал он.

При этом он добавил, что «газовой войны» не будет с вероятностью в 99%.

Напомним, 23 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР подвели итоги переговорного процесса в газовой сфере. Стороны отметили позитивный и конструктивный характер проведенных в 2011 году переговоров и хорошие перспективы следующего раунда переговоров, который состоится 15 января 2012 года.