«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 12 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 27 декабря на аукционе №31НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 12,01 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 4,07 тыс. тонн по средней цене 9 300,54 грн./тонна (стартовая цена - 9 450,00 грн./тонна); бензин А-92 – 4,92 тыс. тонн по средней цене 9 558,05 грн./тонна (стартовая цена - 9 700,00 грн./тонна); дизельное топливо – 0,24 тыс. тонн по средней цене 9 900,00 грн./тонна (стартовая цена - 10 100,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе мазут, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.