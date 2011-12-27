«Новосвит» ввел в эксплуатацию гелиоэлектростанцию в Черкасской области

Внешнеэкономическая ассоциация "Новосвит" (Винница) 22 декабря ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию установленной мощностью 102,6 кВт возле Гордашевской малой гидроэлектростанции (ГЭС) (Тальновский район Черкасская область).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Солнечная электростанция смонтирована на дамбе малой ГЭС.

В компании отметили, что в 2012 году «Новосвит» также планирует инсталлировать гелиоэлектростанцию установленной мощностью 1 МВт в с. Цекиновка (Ямпольский район Винницкая область).

Справка УНИАН. Компания "Новосвит" с 2002 года занимается восстановлением малых ГЭС в Украине. В настоящее время компания эксплуатирует 15 малых ГЭС в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, располагает собственным диспетчерским центром.