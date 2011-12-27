Кабмин предлагает детализировать нормы освобождения энергоэффективных проектов от налогов

Кабинет министров Украины предлагает детализировать законодательные нормы, регламентирующие процедуры освобождения от налогообложения энергоэффективных проектов.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (№9647) о внесении изменений в Налоговый кодекс, зарегистрированном в парламенте 26 декабря.

Согласно документу, правительство предлагает установить, что предоставление налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль) предприятиям, реализующим энергоэффективные проекты, возможно только после одобрения такого проекта на уровне Кабинета министров Украины. При этом, функции контроля над реализацией таких проектов предлагается закрепить за Госагенством по энергоэффективности и энергосбережению.