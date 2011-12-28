Цена нефти изменилась разнонаправленно на новостях из Ирана

На мировых торгах в среду, 28 декабря, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне новостей из Ирана и в ожидании статистики из США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,07 доллара, или на 0,07% - до 101,41 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,12 доллара, или на 0,11%, - до 109,15 доллара за баррель.

Накануне первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив - основной морской путь для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива - если на экспорт иранской нефти будут наложены санкции. Ограничения на экспорт энергоносителей из Ирана могут ввести страны Запада в качестве способа давления на Тегеран, чья ядерная программа, по мнению западных стран, недостаточно прозрачна.

Ожидается, что Министерство энергетики США сегодня вечером опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти уменьшились на 0,8%, или на 2,5 миллиона баррелей - до 321,1 миллиона баррелей, передает Bloomberg.