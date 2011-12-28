Спецрасследование по импорту нефтепродуктов без применения спецмер прекращено

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила специальное расследование в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензина марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта без применения специальных мер.

Об этом сказано в сообщении комиссии, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, комиссия пришла к выводу, что в период расследования (2007 – 2010 гг.) импорт в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензина марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла), независимо от страны происхождения, не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что причинял или грозил причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю аналогичного товара.

Также, в сообщении сказано, что «национальные интересы не требуют применения к такому импорту специальных мер».

Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину.

В октябре 2001 года комиссия продлила на 60 дней специальное расследование.

Инициатором спецрасследования является Минэнергоугля по ходатайству украинских НПЗ. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.