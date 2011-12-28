НКРЭ сохранила «зеленые» тарифы на январь на уровне декабря

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на январь 2012 года на уровне декабря 2011 года.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 декабря.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в январе 2012 г. составит до 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) –84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч.

Напомним, на октябрь т.г. комиссия устанавливала базовый минимальный уровень «зеленых» тарифов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.