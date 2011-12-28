Олейник: нежелание России пересмотреть договор по газу ставит под сомнение ее заявления о партнерстве

Газовые договоренности 2009 года России и Украины должны быть пересмотрены. А нежелание России пересмотреть кабальный договор по газу 2009 года ставит под сомнение все заявления Кремля о стратегическом партнерстве с Украиной, считает народный депутат Украины, член Временной следственной комиссии ВР по вопросам газовых соглашений 2009 года Владимир ОЛЕЙНИК (фракция Партии регионов).

Как передают «Подробности», во время круглого стола депутат отметил: «Почему стало возможным конструктивное сотрудничество Минобороны РФ и Украины в деле о возврате 405 миллионов долларов? Потому что Россия заинтересована в возврате этого долга, который нанес прямой ущерб бюджету России. Нашей комиссией были представлены все документы по этому вопросу, включая письмо министра обороны СЕРДЮКОВА с просьбой об оказании содействия в возврате этого долга. И мы готовы его вернуть, но с оффшорных счетов Юлии ТИМОШЕНКО".

"Российские политики в частных беседах признают: газовое соглашение от 2009 года серьезно ущемляло интересы Украины», - отметил он.

По словам депутата-«регионала», «тактически сегодня Россия в газовом споре выигрывает, но проигрывает стратегически. Я могу вас заверить, что при Викторе ЯНУКОВИЧЕ никогда на украинской земле не появятся НАТОвские базы, а Украина не поддержит ПРО. Нынешняя же политика России фактически подталкивает к власти оппозиционеров, которые в открытую заявляют о вступлении Украины в НАТО, за размещение элементов ПРО на украинской территории и переходу к политике открытой конфронтации».

С оценкой характера газовых соглашений 2009 года согласился глава компании "Неокон", известный российский экономист Михаил ХАЗИН. По его мнению, в деле Ю.ТИМОШЕНКО «куда больше экономики, чем политики». По словам экономиста, в 90-е годы те, кто управляли политикой и экономикой были убеждены, что они не несут никакой ответственности за свои экономические аферы.

Осуждение странами Евросоюза и России приговора Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнул М.ХАЗИН, вызвано тем, что она «умело перевела чисто экономические преступления в политическое русло, прикрывалась громкой риторикой о политических преследованиях оппозиции». «Ю.ТИМОШЕНКО представляет сегодня собой уходящую политическую натуру», - считает российский эксперт.

При этом М.ХАЗИН признал, что дело Ю.ТИМОШЕНКО стало отражением разрыва негласного соглашения в украинской элите не трогать друг друга: «В жертву приносились лишь незначительные фигуры, а высшее руководство оставалось неприкасаемым».

М.ХАЗИНА поддержал В.ОЛЕЙНИК. Он подчеркнул, что впервые на скамье подсудимых оказался бывший премьер-министр страны. Этот прецедент станет уроком и для действующей власти, так как лишает ее иммунитета от возможных судебных преследований, считает депутат.