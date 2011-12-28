НКРЭ повысила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 января увеличила предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций на 3,75%, до 3 509 грн. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду.

При расчете нового уровня предельных цен принималась во внимание прогнозная цена газа, импортируемого НАК «Нафтогаз Украины», на уровне 416 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в сентябре этого года, в результате чего с 1 октября предельная цена на газ для них была повышена на 11,85%, или на 358,5 грн. - до 3,382 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).