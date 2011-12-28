Россия договорилась с Турцией о продлении контрактов на поставку газа до 2021 и 2025 года

Россия договорилась с Турцией о продлении двух долгосрочных контрактов на поставку газа до 2021 и 2025 года соответственно.

Об этом сказал премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН на встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Танером ЙЫЛДЫЗОМ, передает РИА "Новости". "Мы договорились по долгосрочным контрактам на поставки газа в Турцию до 2021 и 2025 года", - сказал В.ПУТИН.

Напомним, ООО "Газпромэкспорт" и турецкая госкомпания Botas имеют контракты на куплю-продажу природного газа из России от 15 декабря 1997 года и 18 февраля 1998 года. Накануне "Газпром" сообщал, что согласовал с Турцией основные коммерческие условия поставок российского газа в республику в 2012 году.