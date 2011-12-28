ДТЭК будет экспортировать электроэнергию в адрес EDF и CEZ

Энергосбытовая компания энергохолдинга ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» подписала контракты на экспортные поставки электроэнергии в 2012 году с европейскими энерготрейдерами, входящими в состав французской компании EDF и чешской CEZ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, соглашения регламентируют системные поставки украинской электроэнергии в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Они будут осуществляться в рамках договоренностей с локальными партнерами – EDF Trading и CEZ Slovensko. Объем будущих поставок не разглашается.

Как сообщал УНИАН, на годовом аукционе «Укрэнерго» входящая в состав ДТЭК «Востокэнерго» приобрела право доступа в 2012 году к 545 МВт пропускной способности в направлении Словакии, Румынии, Венгрии, 235 МВт в направлении Польши и 650 МВт в направлении Беларуси. В свою очередь «ДТЭК Пауэр Трейд» приобрел право доступа в 2012 году к 700 МВт в направлении Молдовы.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.